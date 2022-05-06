Врач рассказал, какие продукты провоцируют ночные кошмары

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Углеводы провоцируют выброс глюкозы в кровь и могут стать причиной ночных кошмаров, если есть подобные продукты перед сном, сообщил российский врач-терапевт Тимур Асанов.

Вредные перекусы перед сном или попытки доесть остатки ужина не только отражаются на фигуре, но и негативно влияют на качество сна. Употребление определённых продуктов может мешать заснуть или чревато кошмарами. Лучше отказаться от хлеба, какао, сыров и некоторых видов макарон. Также не стоит пить на ночь сладкую газировку.

– Углеводы в организме частично превращаются в глюкозу, так что лучше употреблять их в первой половине дня. Чипсы также не лучший вариант для позднего ужина. Если вы не в состоянии отказать себе в перекусе, погрызите морковку или горсть орехов, — рассказал врач.

Специалист отметил, пишет gazeta.ru, что беспокойный сон провоцирует выработку гормона стресса — кортизола, а это может привести к увеличению веса.

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