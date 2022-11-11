Врач рассказал, какие проблемы с зубами могут появиться из-за холодной погоды

Из-за холода могут возникнуть серьёзные проблемы с зубами, отмечает российский ортодонт Халед Касем.
Врач перечислил четыре последствия воздействия холода на зубы человека.
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Появление трещин на эмали. В холодные месяцы зубы становятся особенно чувствительными. Из-за холодного воздуха могут даже случаться внезапные приступы зубной боли. Чтобы этого избежать, врач советует в холодную погоду дышать через нос, употреблять всегда только напитки комнатной температуры, а не обжигающе горячие.
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Сжимание зубов. В холодную погоду мы непроизвольно начинаем сжимать челюсти и скрежетать зубами. Основная проблема в этом случае заключается в том, что вы так оказываете дополнительную нагрузку на челюсть. Это может привести к изнашиванию эмали, к появлению сколов и трещин на зубах.
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Сухость во рту. Зимой воздух сам по себе – менее влажный. Поэтому человек начинает ощущать сухость во рту. Из-за того, что слюны вырабатывается недостаточно, повышается риск развития кариеса. Решение проблемы состоит в том, чтобы пить больше воды комнатной температуры.
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Ослабление иммунитета. Заболевания, связанные с полостью рта, нередко встречаются в зимнее время. Лучший способ укрепить иммунную систему – регулярно заниматься спортом, отказаться от курения и не употреблять слишком много алкоголя, пишет ferra.ru.
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