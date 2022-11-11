Врач рассказал, какие проблемы с зубами могут появиться из-за холодной погоды

Появление трещин на эмали. В холодные месяцы зубы становятся особенно чувствительными. Из-за холодного воздуха могут даже случаться внезапные приступы зубной боли. Чтобы этого избежать, врач советует в холодную погоду дышать через нос, употреблять всегда только напитки комнатной температуры, а не обжигающе горячие.

Сжимание зубов. В холодную погоду мы непроизвольно начинаем сжимать челюсти и скрежетать зубами. Основная проблема в этом случае заключается в том, что вы так оказываете дополнительную нагрузку на челюсть. Это может привести к изнашиванию эмали, к появлению сколов и трещин на зубах.

Сухость во рту. Зимой воздух сам по себе – менее влажный. Поэтому человек начинает ощущать сухость во рту. Из-за того, что слюны вырабатывается недостаточно, повышается риск развития кариеса. Решение проблемы состоит в том, чтобы пить больше воды комнатной температуры.