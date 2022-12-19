Врач рассказал, какие предметы быта могут провоцировать развитие рака

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Специалисты рассказали, какие канцерогены есть в каждом доме и чем они опасны для здоровья человека. Популярные предметы обихода и продукты питания могут провоцировать развитие рака. Об этом aif.ru поведал врач-онколог, хирург, эндоскопист Иван Карасев.

Пагубно на здоровье влияет, к примеру, средство для мытья посуды. Бытовая химия обладает накопительным эффектом и, если не пользоваться посудомоечной посудой, то промывать тарелки и кастрюльки нужно более семи-восьми раз. Если же этого не делать, то за год в организме человека накапливается около 250 мл химического раствора. Важно также выбирать средства с максимально натуральным составом.

Женская тушь для ресниц также может являться канцерогеном, поскольку влагостойкая обычно включает в себя соли тяжелых металлов, ртуть и частицы формальдегида. Ртуть предупреждает развитие грибка, однако разрушает почки и ЦНС.

Антиперспиранты, в состав которых входит алюминий, могут провоцировать развитие рака молочной железы, поскольку этот компонент всасывается через кожу и попадает в лимфосистему человека. Не менее опасной для здоровья является зубная паста с эффектом отбеливания из-за содержания в ней соли титана, которая угнетают функцию почек и снижает иммунитет.

Стиральные порошки опасны содержанием хлора. Их лучше выбирать на основе мыльной стружки. Не следует хранить продукты в холодильнике в пластиковой посуде и разогревать в микроволновке, её необходимо заменить на стеклянную.

Категорически нельзя использовать в пищу слегка подпорченные продукты, даже если обрезать плесень с сыра или хлеба, то полностью избавиться от образовавшегося грибка не поучится, а он токсичнее даже, чем некоторые яды. Жарить их тоже нельзя, так как повышение температуры не спасёт. Напрямую к раку это не приводит, но заметно снижает иммунитет и отравляет организм, что при накопительном эффекте разрушает нас изнутри.

Сотовые телефоны свою главную опасность представляют во время дозвона и разговора, когда излучение максимально. Категорически нельзя класть его рядом с подушкой, а лучше всего на ночь вообще переводить в авиарежим.

К онкологии могут привести даже неправильно подобранные шторы. Лучше всего спать при полном блэкауте, иначе сбиваются циркадные ритмы сна, что что препятствует выработке гормона меланина, блокирующего распространение раковых клеток. Кроме того, следует ответственно подходить и к выбору мебели и строительных материалов. Искусственные материалы и некачественный клей выделяют опасные вещества, что также негативно отражается на здоровье.

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