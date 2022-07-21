Врач рассказал, какие осложнения могут возникнуть спустя год после заражения COVID-19

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Коронавирус коварен тем, что осложнения после него могут проявиться даже спустя год, считает российский врач-терапевт Андрей Звонков. Наиболее опасным в этом плане был штамм “дельта”, доминировавший во второй половине прошлого года.

Врач уточнил, что этот вариант оказался очень опасным. Он унёс много жизней и оставил после себя след в виде осложнений. В основном он поражал сосуды в разных органах, но наиболее уязвимыми оказались лёгкие, пишет rg.ru.

Доктор подчеркнул, что характер осложнений, которые могут проявиться и через год, зависит от многих факторов. Например, от того, насколько тяжело и долго шло распространение инфекции. У некоторых людей оказались затронутым все системы.

– У кого-то после болезни сохранилась лёгочная недостаточность, снизилась выносливость, возникло осложнение под названием “лёгочное сердце”, потому что дыхательная недостаточность приводит к повышению нагрузки на сердце, – рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что переболевшим нужно обязательно пройти обследования. Если выявятся проблемы, могут назначить лечебную физкультуру, физиотерапию. Рекомендованы и поездки на курорты. Ну и, конечно, не забывать про вакцинацию и ревакцинацию.

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