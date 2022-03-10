Врач рассказал, как уберечь желудок при COVID-19

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При лечении COVID-19 сильно страдают органы желудочно-кишечного тракта. Пациенты жалуются на боли в желудке, изменение стула, а анализы крови свидетельствуют о негативном процессе. Кроме того, сами лекарственные препараты от коронавируса также неблагоприятно влияют на желудок, поражая его слизистую.

Как защитить органы желудочно-кишечного тракта при заболевании коронавирусной инфекцией, рассказал российский врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин. Так, говорит специалист, во время лечения нужно добавлять препараты, которые стимулируют синтез защитных веществ слизистой оболочки желудка и кишечника, а также пробиотики – они помогают поддержать здоровую микрофлору кишечника. Чтобы защитить печень и желчевыводящие пути, врачи дополняют комплекс препаратами, содержащими урсодезоксихолевую кислоту.

Сам пациент должен в это время придерживаться определённых правил диеты. Нужно отказаться от употребления острых и пряных блюд, плохо обработанной сырой пищи – то есть не давать лишнюю нагрузку для ЖКТ. Питаться нужно максимально обработанными диетическими продуктами, пишет rg.ru.

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