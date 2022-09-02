Врач рассказал, как резкое похолодание может отразиться на здоровье

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Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников предупредил, что осеннее похолодание может вызвать обострение лёгочных и сердечно-сосудистых заболеваний у метеозависимых людей.

Причём некомфортно при перепадах температур себя чувствуют и здоровые люди. А людям, которые страдают болезнями сердечно-сосудистой системы и лёгких, может резко стать плохо из-за скачков давления, дефицита кислорода. И если при постепенном снижении температуры человек успевает в разной степени, в зависимости от состояния здоровья, адаптироваться, то резкие перепады — всегда стресс для организма, пишет ferra.ru.

Врач порекомендовал «утеплиться» — чтобы не переохладиться. Потому что переохлаждение «резко угнетает иммунитет и открывает ворота для простудных заболеваний». Следует надевать вещи, рассчитанные на соответствующую температуру. При этом «пить специальные препараты для профилактики простуды не нужно».

Врач также отметил, что иммунитет нужно поддерживать питанием — употреблять больше фруктов и овощей. А также необходимо спать достаточное количество времени.

Кроме того, Тяжельников отметил, что людям, имеющим ослабленное здоровье, хронические заболевания, необходимо ежедневно контролировать своё артериальное давление и своевременно принимать прописанные врачом препараты.

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