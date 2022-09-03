Врач рассказал, как правильно адаптироваться к осенней погоде

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Врач-эксперт, кандидат медицинских наук из РФ Екатерина Кашух рассказала, как на фоне резкого изменения погоды в начале осени минимизировать последствия акклиматизации.

Она указала, что сложнее всего сейчас людям, которые вернулись с моря. Они переживают двойной стресс: физический из-за холодов и психологический из-за начала учебного года или возвращения к работе. Врач уточнила, что люди без хронических заболеваний акклиматизируются от одной до двух недель, и есть несколько правил, которые стоит соблюдать.

Прежде всего, по словам врача, важно не переутомляться и спать по семь-восемь часов. Кроме того, необходимо тепло одеваться, не злоупотреблять кофе и не пить алкоголь, пишет gazeta.ru.

Эксперт предупредила, что в настоящее время усталость и слабость могут быть проявлениями COVID-19 и, если состояние ухудшается, то необходимо обратиться к врачу и сдать тест на коронавирус.

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