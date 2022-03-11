Врач рассказал, как “омикрон” воздействует на слух

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Штамм коронавируса “омикрон” вызывает поражение слизистых в носоглотке и воздействует на нервные ткани. Об этом рассказал российский врач-отоларинголог и челюстно-лицевой хирург Ярослав Богданович.

По словам специалиста, от пациентов поступает много жалоб на боль в горле, однако, помимо выраженных симптомов, коронавирус может приводить и к скрытым последствиям. Так, у переболевших снижается слух, передаёт m24.ru.

– Поэтому я бы в рамках постковидной проверки здоровья рекомендовал пройти аудиометрию у врача-отоларинголога. Такое исследование чётко покажет, изменился слух или нет. Это важно потому, что, если высокие частоты выпали, это требует незамедлительного лечения, чтобы восстановить слух в полном объёме, – рассказал Богданович.

Врач подчеркнул, что с каждым днём функцию слухового анализатора всё сложнее восстановить, а спустя месяц шансы вернуть былую чувствительность уже отсутствуют.

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