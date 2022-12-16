Врач рассказал, как облегчить состояние после перенесённого гриппа или COVID-19

Врач рассказал, как облегчить состояние после перенесённого гриппа или COVID-19

Главврач российской больницы Дмитрий Тарасов рассказал, как облегчить состояние после перенесённого ОРВИ, гриппа или коронавируса.

– Состояние, при котором у человека отмечаются чрезмерная утомляемость, явно выраженная слабость, перепады в настроении, преобладание негативного настроения, называется астеническим синдромом. И часто он ярко проявляется у переболевших ковидом, гриппом или каким-то другим ОРВИ, — заявил он.

Чтобы ускорить восстановление, Тарасов посоветовал возобновить физическую активность, например, снова гулять. По словам эксперта, также стоит наладить режим сна, пишет russian.rt.com.

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