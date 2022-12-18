Врач рассказал, как не заразиться гриппом на новогодней вечеринке

Врач рассказал, как не заразиться гриппом на новогодней вечеринке

Чтобы не заразиться гриппом или COVID-19 на новогодней вечеринке, следует избегать закрытых непроветриваемых баров и караоке, рассказал врач Леонид Доронин в своём Telegram-канале.

По словам Доронина, вместо подвального бара лучше выбрать для празднования Нового года место на открытом воздухе: например, каток или бар на крыше. Также специалист советует не собираться слишком большой компанией, а провести серию небольших мероприятий, разделившись на несколько групп.

Кроме того, врач предостерегает от посещения караоке-клубов. По его словам, во время пения человек производит больше крошечных частиц, которые могут содержать инфекцию, чем во время дыхания и речи, передаёт mir24.tv.

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