Врач рассказал, как группа крови влияет на восприимчивость к коронавирусу

0

Врач российского медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Дмитрий Злобин рассказал, что, по данным ряда исследований, люди со второй группой крови более восприимчивы к COVID-19. Однако ни в одной из научных работ пока не было доказано влияние группы крови на клинический исход заболевания.

– В ряде статей заявлялось о более высокой восприимчивости к нему у людей с группой крови А (II) и самой низкой — у людей с группой 0 (I), — уточнил эксперт.

Также, по его словам, группа крови человека может оказывать влияние на развитие сахарного диабета или на склонность к различным инфекциям, пишет gazeta.ru.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.