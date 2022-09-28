Врач рассказал, как часто нужно проветривать помещения

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Помещение, в котором находится человек, следует проветривать несколько раз в день, чтобы избежать головокружения и головной боли. Об этом рассказала российский врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

– Проветривать надо время от времени, чтобы кислород поступал. Всё индивидуально, но это точно стоит делать регулярно, несколько раз в день. Если мало кислорода, может быть проявление его дефицита, – говорит эксперт.

Длительное отсутствие свежего воздуха в квартире способно привести к плохому самочувствию.

– Если вы всё время находитесь только в квартире, не выходите на улицу, даже погулять, могут быть головные боли к вечеру, лёгкие головокружения, – предупреждает терапевт, пишет m24.ru.

Кроме того, регулярное проветривание поможет снизить концентрацию бактерий и вирусов в квартире, заключила специалист.

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