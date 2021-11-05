Врач рассказал, как быстрее восстановить вкус и запах после COVID-19

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У подавляющего большинства переболевших COVID-19 вкусовые ощущения и пищевые привычки возвращаются в норму. Но разным людям требуется на это разное время: для кого-то нетипичный запах от свежеприготовленных блюд проходит в течение месяца, а у кого-то искажения остаются и спустя полгода.

Иногда жизнь без вкуса и запаха может затянуться до года, рассказала врач персонифицированной медицины, профессор ФМБА России, доктор медицинских наук Маргарита Королева. По её словам, реакция на разные продукты и напитки у каждого болеющего COVID-19 своя – нет чёткого понимания, какой вкус и запах приобретёт после перенесённой болезни говяжий стейк или отварная брокколи. В стремлении не испытывать отвращения к привычной пище, люди чаще всего пытаются поменять рацион: если раньше любили мясо, переходят на рыбу или вообще на растительную пищу, пишет rg.ru.

Однако, чтобы ускорить процесс восстановления межнейронных связей и вернуть вкус, диетолог советует не менять “доковидный” рацион, даже если пища кажется безвкусной или противной. Наоборот, следует постоянно тренировать рецепторный аппарат – нюхать, пробовать прежнюю пищу, использовать для таких тренировок в том числе аромапродукты (чеснок, ароматные масла и прочее).

– Если мы глазами понимаем, что это полезный продукт, но вкусовые сосочки воспринимают эту пищу извращённо, и запах кажется нам совсем другим, не надо отказываться от этого продукта. Нужно продолжать его употреблять – он поможет восстановиться самому организму после болезни и вернуть вкус и запах, – говорит Маргарита Королёва.

По её мнению, поменять привычный рацион можно и нужно только в том случае, если его регулярное использование привело к возникновению проблем со здоровьем и ослаблению иммунитета.

– Украшайте вкус употребляемых блюд специями и ароматными травами, что, наряду с постковидной терапией, позволит вам восстановить обоняние и вернуть или обновить вкусовые ощущения, – советует врач.

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