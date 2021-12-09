Врач рассказал, где в организме может прятаться и мутировать коронавирус

Врач рассказал, где в организме может прятаться и мутировать коронавирус

Председатель российского комитета Федерации лабораторной медицины Александр Соловьёв заявил, что коронавирус может сохраняться в жировых клетках человека, где ему не угрожает иммунитет.

– Чем больше жировой ткани, тем больший резервуар вируса может длительное время сохраняться в организме. При этом вирус не просто сохраняется, но и способен меняться и активно взаимодействует с иммунной системой, с одной стороны, успешно скрываясь от неё в жировой ткани, а с другой стороны — искажая иммунную реакцию и поддерживая воспаление, — рассказал Соловьёв.

Специалист отметил, что этим, вероятно, объясняется феномен тяжёлого течения коронавирусной инфекции у людей с избыточной массой тела. Речь идёт и об острой фазе заболевания, и о длительном выздоровлении, пишет gazeta.ru.

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