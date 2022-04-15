Врач рассказал, чем заедать стресс без риска растолстеть

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В стрессовых ситуациях многие люди привыкли “заедать” сложившуюся ситуацию, уходя таким образом от существующих проблем. Однако это может привести к набору лишнего веса. Российский врач-психотерапевт Сергей Обложко назвал идеальный продукт для заедания стресса.

Как объяснил эксперт, около 20-30% людей страдающих от избыточного веса имеют склонность к заеданию стресса. По его словам, это происходит не от того, что они голодны, а потому что таким образом они хотят изменить свое состояние, расслабиться.

При этом он отмечает, что наш мозг особенно бурно реагирует на продукты, которые содержат жир, сахар, глутамат или соль. По словам специалиста, полностью отказаться от заедания стресса не каждому под силу. Поэтому он назвал идеальный продукт в стрессовых ситуациях, пишет ferra.ru.

– Например, можно выпить пектиновый компот. Это вещество обладает отрицательным питательным действием, оно подавляет тягу к еде. Так мы убьём двух зайцев, потому что это и вкусно, и подавляет тягу к еде, – сказал эксперт.

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