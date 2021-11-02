Врач рассказал, чем нельзя лечиться от коронавируса дома

Врач рассказал, чем нельзя лечиться от коронавируса дома

Заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА РФ Александр Мельников рассказал, какие лекарства нельзя принимать в домашних условиях при коронавирусе.

– К сожалению, среди тех, кого лечат антибиотиками и другими сильнодействующими препаратами, очень многие болеют тяжело, а некоторые умирают. А среди тех, кто не получает всех этих препаратов, подавляющее большинство выздоравливает. Это не только мой личный, но и мировой опыт, – написал врач на своей странице в Facebook.

Он составил список лекарств, которые точно не стоит использовать в борьбе с болезнью, пишет rg.ru. К ним врач отнёс противовирусные препараты, антибиотики, витамины C, D, B, K, E, цинк, минеральные и натуральные вещества.

По словам эксперта, эффективных противовирусных препаратов от COVID-19 ещё просто нет, антибиотики не действуют на вирус в принципе, а польза витаминов не доказана. Также, по мнению врача, не стоит принимать кортикостероиды, которые обладают огромным количеством опасных побочных эффектов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md