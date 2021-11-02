Врач рассказал, чем нельзя лечиться от коронавируса дома

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Заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА РФ Александр Мельников рассказал, какие лекарства нельзя принимать в домашних условиях при коронавирусе.

– К сожалению, среди тех, кого лечат антибиотиками и другими сильнодействующими препаратами, очень многие болеют тяжело, а некоторые умирают. А среди тех, кто не получает всех этих препаратов, подавляющее большинство выздоравливает. Это не только мой личный, но и мировой опыт, – написал врач на своей странице в Facebook.

Он составил список лекарств, которые точно не стоит использовать в борьбе с болезнью, пишет rg.ru. К ним врач отнёс противовирусные препараты, антибиотики, витамины C, D, B, K, E, цинк, минеральные и натуральные вещества.

По словам эксперта, эффективных противовирусных препаратов от COVID-19 ещё просто нет, антибиотики не действуют на вирус в принципе, а польза витаминов не доказана. Также, по мнению врача, не стоит принимать кортикостероиды, которые обладают огромным количеством опасных побочных эффектов.

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