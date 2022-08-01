Врач раскрыл, чем закончится пандемия COVID-19

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Пандемия COVID может перейти либо в состояние сезонного заболевания, либо в состояние природно-очаговой инфекции.

О сценариях завершения пандемии рассказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук из РФ Владислав Жемчугов.

В случае, если произойдёт переход коронавирусной инфекции в состояние сезонного заболевания вроде гриппа, «SARS-CoV-2 будет циркулировать среди людей всё время — то есть, из Южного полушария в Северное». Специалист сообщил, что именно следующей весной мы увидим, закончится ли эта волна как грипп или останется ли на лето.

Второй вариант развития событий, а именно переход коронавируса в состояние природно-очаговой инфекции, доктор считает наиболее вероятным. В этом случае вирус найдёт себе «хозяина»-носителя в природе, а когда уровень популяционного иммунитета человечества уменьшится и он перестанет защищать, вирус снова выйдет в человеческое общество. Он подчеркнул, что таких инфекций много, и по такому принципу существует риск распространения чумы и Эболы, пишет ura.news.

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