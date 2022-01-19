Врач предупредила об опасных последствиях COVID-19 для детей

Врач предупредила об опасных последствиях COVID-19 для детей

У детей, которые переболели коронавирусом, может развиться постковидный синдром в виде аутоиммунных заболеваний, различных воспалений и сахарного диабета. Об этом рассказала главный педиатр Московской области, главный врач Центра неонаталогии Нисо Одинаева.

– У многих переболевших детей развивается постковидный синдром в виде аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит, воспалительные проблемы с кишечником, и специфических, как язвенный колит, сахарный диабет, синдром истощения, усталости, — объяснила медик.

Ранее российский вирусолог Евгений Тимаков заявил, что штамм коронавируса «омикрон» является более опасным для детей, чем «дельта»-штамм. По словам специалиста, особенно опасным «омикрон» стал для детей младше трёх лет и старше 12 лет.

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