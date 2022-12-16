Врач предупредила об опасности употребления двух продуктов на Новый год

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Насыщенность красной икры консервантами и калориями, а также наличие в шампанском углекислого газа не располагает их к совместному употреблению. Об этом рассказала российский диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Следует выбирать икру, у которой срок годности поменьше, и есть её сразу. Малый срок годности говорит о небольшом количестве консервантов в продукте. Но икру рекомендуется употреблять не на голодный желудок и в небольших количествах: две-три чайные ложки в день, — сказала диетолог, пишет ura.news.

Что касается шампанского, то в данном напитке присутствует определённое количество углекислого газа. В результате чего, опьянение наступает гораздо быстрее. Употребление шампанского на голодный желудок также может негативно повлиять на поджелудочную железу и кишечник, заключила врач.

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