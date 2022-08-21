Врач предупредила об опасности удаления папиллом и родинок летом

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В летний период многие люди загораются идеей удалить различные доброкачественные кожные новообразования – папилломы, невусы, кератомы, дерматофибромы и другие. Почему летом этого лучше не делать, «Вечерняя Москва» узнала у врача-дерматовенеролога высшей категории Юлии Андреановой.

– Процедуру по удалению доброкачественных новообразований на коже следует проводить в осенне-зимний период и в обязательном порядке после осмотра врачом-дерматологом с применением дерматоскопии, – сказала специалист.

Медик отметила, что опасность удаления новообразований в летний период заключается в резком увеличении количества осложнений. Это может быть как инфицирование ранки, так и возникновение процессов пигментации на месте удаления. Кроме того, удлиняется период заживления, что ведёт к более частому образованию рубца. Помимо этого, есть риск возникновения процесса периферического появления новых элементов.

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