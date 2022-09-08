Врач предупредила об опасности посещения салонов красоты

0

Врач-акушер-гинеколог Елена Ермолаева предупредила о возможном риске заражения венерическим заболеванием при посещении салонов красоты.

Помимо этого, также существует опасность и для тех клиентов, которые предпочитают обращаться к частным мастерам. Это обусловлено тем, что сифилис, ВИЧ, гепатиты В и С могут передаваться не только через половой акт или внутриутробно от матери к ребенку, но и если использовать во время процедур нестерильные иглы, передает lenta.ru.

Специалист подчеркнула, что возбудители инфекций, которые передаются половым путем, не живут долго во внешней среде, что лишает человека вероятности заражения ими, например, в бане, общественном транспорте или через стульчак унитаза. Врач подтвердила, что международные исследования выявили случаи передачи вирусов бытовым путем, но для этого необходимы специальные условия, в частности, среда должна совпадать с организмом человека по температуре и влажности.

– Если этой среды нет, вирус погибает практически моментально, — пояснила Ермолаева.

Она сообщила, что такие заболевания могут привести к серьезным последствиям, если их запустить. В том числе, они способны вызывать бесплодие, импотенцию, поражение внутренних органов и нервной системы.

– Опасность в том, что инкубационный период таких заболеваний может длиться до трех месяцев. Поэтому главная профилактика — это ежегодно сдавать лабораторные анализы и обращаться к врачу при первых же симптомах, — проинформировала врач.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.