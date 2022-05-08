Врач предупредила об опасности копчёных продуктов

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В копчёных продуктах содержится большое количество натрия и жиров, это может спровоцировать развитие опасных патологий и увеличивает нагрузку на все органы и системы организма. Об этом рассказала российский врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Чедия.

Продукты копчения накапливают в себе канцерогены и трансжиры, их регулярное употребление грозит развитием онкологических заболеваний. Кроме того, копчёности содержат много соли, а это вредит сосудам, печени и почкам, пишет gazeta.ru.

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта копчёности раздражают желудок, создают большую нагрузку на печень и сердечно-сосудистую систему, — предупредила врач.

Специалист объяснила, что даже если человек совсем отказался от соли, но продолжает баловать себя копчёными колбасками или другими подобными продуктами, то за один приём такой пищи он получает около 25 граммов соли, что превышает допустимую дневную норму в несколько раз.

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