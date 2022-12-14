Врач предупредила о вреде кофе для некоторых категорий людей

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Врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалёва отметила, что кофеин вреден для определённых групп людей, несмотря на его полезные свойства в некоторых случаях. Михалёва уточнила, что к ним относятся дети, беременные и кормящие женщины.

Большое количество кофеина нарушает сердечный ритм, что негативно сказывается на плоде, поэтому беременным не следует пить много кофе, пояснила врач, передает lenta.ru.

Кроме того, если кормящая женщина слишком часто употребляет кофе, существует риск появления анемии у ребенка, продолжила Михалёва. Помимо этого, напиток нарушает всасывание некоторых лекарств, в том числе, предназначенных для лечения сахарного диабета и остеопороза. Специалист добавила, что для взрослого человека нормой считается две-три чашки кофе в день.

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