Врач предупредила о скрытой опасности антибактериального мыла

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При мытье рук мылом с антибактериальными компонентами и частом использовании антисептиков, кожа рук становится сухой и раздраженной, сообщила врач-косметолог, дерматолог Натэла Гришина.

Агрессивные моющие средства для рук в сочетании с горячей водой могут существенно ухудшить здоровье человека. Руки становятся сухими, а антибактериальные компоненты в составе мыла способствуют ослаблению защитного барьера кожи, передает gazeta.ru.

– Самое главное, что такая кожа рук становится настолько гиперчувствительной, настолько поддается осеменению патологическими вирусами и микробами, что превращается в источник дополнительного заражения, — предупредила врач.

Лучше всего мыть руки водой комнатной температуры, чем горячее будет вода, тем выше риск травмирования кожи. Для ежедневного ухода подойдет мягкое мыло с более щадящими ингредиентами в составе.

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