Врач предупредила о риске получить инфекцию из-за купания в фонтанах

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Купание в фонтанах чревато не только травмами и переохлаждением, но и целым рядом заболеваний. При этом опасным является даже простое ополаскивание рук или ног, предупредила директор российской медицинской лаборатории «ЛабКвест», врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова.

Эксперт подчеркнула, что вода в фонтанах не проходит обеззараживание — это обычная техническая вода, которая только подвергается фильтрации от мусора. В связи с этим любители охладиться в фонтанах рискуют получить такие заболевания, как конъюнктивит, грибковые поражения, глистные инвазии, энтеровирусные и ротавирусные инфекции, кишечную палочку, холеру, вирусный гепатит А.

Вода циркулирует по контуру водопроводных труб, её обновляют раз в неделю, а чаши фонтанов, форсунки и другие детали сооружения чистят ещё реже. За всё это время вода успевает «цеплять» на себя всё, что только можно: пыль, осадки, выхлопы автомобилей, инфекции от лиц без определённого места жительства, которые моются в фонтанах и стирают там бельё. К этому «букету» добавляются и болезни от представителей фауны — бродячих собак, уток, голубей и других птиц, утоляющих жажду или испражняющихся в фонтан, — пояснила врач.

По её словам, пишет iz.ru, на скользкой чаше фонтана также есть риск упасть и получить открытую рану, в которую может попасть грязная вода, вызвав развитие заболеваний кожных покровов и дыхательных путей.

По этим причинам вода из фонтана непригодна не только для питья, но даже для ополаскивания ног или рук. Не забываем также о травмоопасности и риске удара током, поскольку в фонтанах используются различные коммуникации и подсветки. Избегайте таких развлечений, не подвергайте себя риску заражения и получения травм, — подчеркнула врач.

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