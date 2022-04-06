Врач предупредил переболевших COVID-19 о новой опасности

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Люди, у которых коронавирусная инфекция повредила лёгкие, после выздоровления от COVID-19 могут начать чаще болеть пневмонией, рассказал российский врач-терапевт Алексей Водовозов.

В частности, выяснилось, что если коронавирусная инфекция ранее поразила лёгкие человека, то его дыхательные пути становятся более уязвимыми для других болезней. По наблюдениям врача, пациенты, когда-то перенёсшие COVID-19, начинают чаще болеть пневмонией.

– Люди, у которых пострадали лёгкие за время COVID-19, могут начать чаще страдать от болезней, связанных с дыхательными путями. Лёгкие у этих людей оказываются более уязвимыми для болезней. Например, оказываются более склонными к пневмониям. Основная проблема постковидных пневмоний в том, что не очень понятно, насколько долгоиграющим является это последствие, какое время занимает восстановление лёгких и возможно ли оно вообще. Мы не знаем, насколько длительным будет воздействие COVID-19. Мы не можем сказать, до конца жизни это или на время. Пандемия у нас всего два года, а более или менее приличных наблюдений за изменением состояния пациентов с COVID-19 у нас полгода, максимум год. Поэтому пока сказать сложно, – объяснил эксперт.

Он порекомендовал обращаться к врачу за советом при первых признаках проблем с дыханием, пишет radiosputnik.ria.ru.

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