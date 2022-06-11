Врач предупредил об опасности употребления мороженого в жару

Врач предупредил об опасности употребления мороженого в жару

Употребление мороженого в жару может быть опасно. Слизистая не выдержит перепада температур, это приведёт к развитию воспалений и ангине, рассказал российский врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Если температура на улице превышает 30 градусов по Цельсию, то организм человека перегревается, охлаждать его с помощью мороженого — плохая идея. Резкий перепад температур может негативно отразиться на здоровье.

– Может развиться острый фарингит или ангина. Кроме того, на холод могут среагировать и слуховые трубы. В этом случае появится ощущение заложенности уха, причём сильно выраженное, — отметил врач.

Велик риск развития воспалений носоглотки, а у детей мороженое может спровоцировать острый аденоидит. Холодовой насморк также грозит развитием осложнений, вплоть до гайморита, передаёт gazeta.ru.

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