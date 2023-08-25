Врач предупредил об опасности клещей в августе

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Бытует мнение, что в августе клещи менее активны, поэтому их можно не опасаться. О том, почему это не так, и как обезопасить себя от укуса, рассказал главврач российской клиники Андрей Поздняков.

По его словам, активность клещей в августе по сравнению с весной и началом лета несколько снижается, поскольку часть из них к этому времени успевает «насытиться», пишет iz.ru.

– Однако снижение активности с точки зрения укусов не означает уменьшения процента инфицированности клещей возбудителями опасных инфекций. Уровень риска заражения остается таким же, — рассказал Поздняков.

При этом он отметил, что в сентябре-октябре клещи вновь становятся более активными и риск укусов растёт. Перед зимой они стараются «запастись» кровью. Основное условие для их активности — среднесуточная температура не ниже +6 градусов.

– Для профилактики укуса клеща, так же, как и в другие времена года, следует использовать защищающую от наползания и укусов одежду, по возможности избегать мест концентрации клещей, использовать репелленты и другие защитные средства, — добавил врач.

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