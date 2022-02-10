Врач предупредил о смертельно опасном синдроме штамма «омикрон» у детей

Врач предупредил о смертельно опасном синдроме штамма «омикрон» у детей

Смертельно опасное состояние может развиться у детей до пяти лет при заражении штаммом коронавируса «омикрон». Об этом рассказал российский врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Как отметил эксперт, имеется в виду острый ларинготрахеит, при котором может произойти отёк гортани. В этом случае необходима срочная госпитализация, так как в противном случае ребёнок погибнет, пишет regnum.ru.

Острый ларинготрахеит развивается чаще всего у мальчиков до пяти лет и может привести к стенозу гортани или крупу. Ранее у детей раннего возраста он чаще развивался при парагриппе, но теперь растёт число таких случаев и при «омикроне», — сказал он.

Также Токарев уточнил, что, когда у заразившегося новой разновидностью SARS-CoV-2 ребёнка на фоне заболевания носогубный треугольник стал белого или синего цвета, дыхание участилось и стало шумным, а также появился «лающий» кашель, необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью.

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