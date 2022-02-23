Врач предупредил о серьёзных осложнениях после «омикрона»

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Российский врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок считает, что «омикрон»-штамм коронавируса требует не менее серьёзного отношения, чем предыдущие варианты инфекции.

– Лёгкая форма коронавирусной инфекции, к которой чаще всего приводит «омикрон», не предполагает, что и потом всё будет легко, гладко и пройдёт без всяких осложнений, — сказал он.

По словам специалиста, «омикрон» вызывает серьёзные изменения внутренней оболочки сосудов и нарушения свёртывающей системы крови. При этом эти признаки могут возникнуть только спустя время после перенесённой болезни, пишет gazeta.ru.

– Надо помнить, что коронавирус – угроза тромбоза. Чем старше человек, тем более вероятно его развитие, потому что с возрастом свёртываемость крови повышается, состояние артерий и вен не очень хорошее, и на это наслаивается коронавирус, — подчеркнул эксперт.

Признаки тромбоза — это внезапная боль в руках или ногах, судороги мышц, отёки на ногах, появление венозной сетки, а неожиданно появившийся после болезни кашель может указывать на тромбоэмболию лёгочной артерии. Кроме того, нарушение кровообращения после коронавируса может привести к тромбозу сетчатки глаза.

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