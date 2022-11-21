Врач предупредил о дальнейшем изменении коронавируса

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Вирус SARS-CoV-2 будет изменяться и дальше. Его изменчивость гораздо выше, чем у вируса гриппа, сообщил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

– Разнообразие, которое на выходе в виде эпидемически значимых штаммов (коронавируса – прим. ред.) потом возникает, гораздо выше, чем у вируса гриппа, у которого другая совершенно экология. Загадывать, как будет дальше меняться вирус, пока сложно, могу только сказать, что он ещё будет меняться. Этот процесс идёт постоянно, – сказал он, пишет tass.ru.

Гинцбург призвал своевременно проходить ревакцинацию, так как заболевание многократно повышает риск тромбообразования.

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