Врач предупредил о дальнейшем изменении коронавируса

Врач предупредил о дальнейшем изменении коронавируса

Вирус SARS-CoV-2 будет изменяться и дальше. Его изменчивость гораздо выше, чем у вируса гриппа, сообщил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

– Разнообразие, которое на выходе в виде эпидемически значимых штаммов (коронавируса – прим. ред.) потом возникает, гораздо выше, чем у вируса гриппа, у которого другая совершенно экология. Загадывать, как будет дальше меняться вирус, пока сложно, могу только сказать, что он ещё будет меняться. Этот процесс идёт постоянно, – сказал он, пишет tass.ru.

Гинцбург призвал своевременно проходить ревакцинацию, так как заболевание многократно повышает риск тромбообразования.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md