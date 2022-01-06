Врач предупредил о бесконечной циркуляции штамма «омикрон»

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Российский доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что штамм коронавируса «омикрон» может начать бесконечно циркулировать из-за способности передаваться между людьми и животными.

– Может передаваться грызунам, и если заражение будет идти обратно в человеческую популяцию, то это будет очень нехорошо. Таким образом «омикрон» может циркулировать бесконечно, пока вновь не мутирует, — объяснил он.

Он добавил, что сейчас штамм «омикрон» активно вытесняет «дельта», но «пока рано делать выводы», завершится ли этот процесс окончательной победой «омикрона», пишет regnum.ru.

В конце ноября ВОЗ классифицировала новый вариант коронавируса как «вызывающий беспокойство».

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