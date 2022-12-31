Врач посоветовала не закусывать алкоголь жирной пищей на Новый год

Врач посоветовала не закусывать алкоголь жирной пищей на Новый год

Не следует употреблять на Новый год слишком жирные закуски для алкоголя, поскольку они откладывают на некоторое время всасывание алкоголя, и потом опьянение наступит быстро и интенсивно. Об этом сообщила директор НЦН наркологии, филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России, психиатр Татьяна Клименко.

Обратите внимание на закуски. Они не должны быть слишком сытными и жирными. Жирная пища не блокирует, как многие считают, всасывание алкоголя, а только откладывает его на 40-45 минут. Поэтому состояние опьянения наступит примерно через час после приёма спиртного, но будет развиваться быстро и интенсивно, ― сказала эксперт.

По словам врача, также не стоит смешивать продукты, содержащие насыщенные жиры, с алкогольными коктейлями. К такой пище относится мясо, сало, масло, икра. Как отметила Клименко, это может привести к проблемам с пищеварением, пишет iz.ru.

Не следует употреблять алкоголь на голодный желудок, а перед застольем врач рекомендовала принять активированный уголь.

Можно за пару часов до застолья выпить 4-5 таблеток активированного угля, а непосредственно перед застольем ещё 1-2 таблетки, измельчённые в порошок, ― пояснила специалист, добавив, что уголь абсорбирует часть спирта и сивушных масел.

Это, по словам врача, поможет обеспечить нормальную работу желудочно-кишечного тракта в условиях повышенной интоксикации организма из-за алкоголя.

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