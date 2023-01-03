Врач посоветовал, как наладить режим сна после праздников

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После бурных праздников людям часто бывает непросто наладить режим сна. Как это правильно сделать, рассказал врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Роман Бузунов.

Он привёл в пример джетлаг – синдром смены часовых поясов, когда люди испытывают проблему с засыпанием и просыпанием. И отметил, что есть также понятие социального джетлага, когда человек в выходные, например, ложится спать позже, а с началом рабочей недели приходится вставать рано на работу. В итоге на сон остаётся меньше времени, объяснил Бузунов.

Он рекомендовал после Нового года уже со 2-3 января возвращаться к привычному графику и при этом вставать каждый день на час раньше, если в общей сложности график был сдвинут на 4-5 часов, пишет rg.ru.

Именно не ложиться на час раньше, потому что невозможно себя по приказу заставить заснуть. К вечеру чуть раньше начнёте испытывать сонливость: время отбоя начнёт подстраиваться под время подъёма, – пояснил сомнолог.

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