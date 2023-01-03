Врач посоветовал, как наладить режим сна после праздников

Врач посоветовал, как наладить режим сна после праздников

После бурных праздников людям часто бывает непросто наладить режим сна. Как это правильно сделать, рассказал врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Роман Бузунов.

Он привёл в пример джетлаг – синдром смены часовых поясов, когда люди испытывают проблему с засыпанием и просыпанием. И отметил, что есть также понятие социального джетлага, когда человек в выходные, например, ложится спать позже, а с началом рабочей недели приходится вставать рано на работу. В итоге на сон остаётся меньше времени, объяснил Бузунов.

Он рекомендовал после Нового года уже со 2-3 января возвращаться к привычному графику и при этом вставать каждый день на час раньше, если в общей сложности график был сдвинут на 4-5 часов, пишет rg.ru.

Именно не ложиться на час раньше, потому что невозможно себя по приказу заставить заснуть. К вечеру чуть раньше начнёте испытывать сонливость: время отбоя начнёт подстраиваться под время подъёма, – пояснил сомнолог.

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