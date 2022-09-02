Врач: перенесённый COVID-19 может привести к ухудшению слуха

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Перенесённый коронавирус может привести к шуму в ушах и ухудшению слуха, рассказала российский врач-сурдолог Наталья Кичигина.

Специалист привела данные, согласно которым SARS-CoV-2 оказывает прямое воздействие на мозг и структуры внутреннего уха, из-за чего может возникнуть ухудшение слуха и даже полная его потеря. Кроме того, некоторые пациенты, перенёсшие COVID-19, могут ощущать звон или шум в ушах — тиннитус, наблюдаемый в отсутствие какого-либо внешнего звукового сигнала. Также известны случаи полной потери слуха на фоне тяжёлого течения инфекции.

Кичигина также упомянула, что SARS-CoV-2 способен атаковать астроциты — клетки мозга, необходимые для обеспечения жизнедеятельности нервных клеток. Мозг не распознаёт вирус из-за его схожести с астроцитами, поэтому не борется с ним. Это приводит к значительным повреждениям в коре головного мозга, вплоть до атрофии его отдельных областей.

Преимущественно инфекция проникает в клетки лёгких, которые также располагаются на поверхности клеток, выстилающих среднее ухо. Поэтому проблемы со слухом могут быть связаны с воспалением среднего уха, которое часто наблюдается у пациентов, перенёсших коронавирус», — уточнила сурдолог, пишет iz.ru.

Существует также информация, что перенесённый COVID-19, даже после лёгких случаев заболевания, приводит к лёгким и умеренным снижениям слуха, сопровождающимся шумом в ушах и плохой разборчивостью речи.

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