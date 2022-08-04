Врач перечислила замедляющие старение продукты

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Для сохранения молодости нужно чаще есть помидоры, чернику и арбузы, уверена российский врач-гастроэнтеролог, терапевт Вера Самсонова.

По её словам, для борьбы с возрастными изменениями во внешности недостаточно только лишь уходовых средств. Врач уверена: ни одна anti-age программа не даст результат, если организм истощён и не получает достаточно витаминов и микроэлементов. Восполнить образовавшиеся дефициты витаминов, по её мнению, можно с помощью правильно подобранного антивозрастного питания, которое должно включать продукты с содержанием ликопина, антоцианов, селена, кремния, витаминов С, А, Е и B7, а также ненасыщенных кислот из группы Омега.

Гастроэнтеролог посоветовала добавлять в рацион больше черники, которая является отличным источником витамина С, антоцианов, антиоксидантов и обладает противовоспалительным эффектом, а также свеклу, которая богата минеральными компонентами и клетчаткой, а потому полезна для работы пищеварения. Среди прочих полезных продуктов врач выделила арбузы и помидоры, которые содержат мощный антиоксидант ликопин. Арбузы полезны ещё и тем, что поддерживают работу почек и помогают вывести из организма промежуточные продукты метаболизма, пишет lenta.ru.

Врач также посоветовала добавлять в меню цветную, брюссельскую, белокочанную капусту, брокколи, кольраби. По её словам, эти овощи богаты антиоксидантами, которые нейтрализуют свободные радикалы.

Среди внесезонных продуктов врач рекомендовала есть больше мяса животных и птиц, а также дикую рыбу, которая содержит ненасыщенные Омега-кислоты. Антивозрастной рацион, по мнению эксперта, можно также дополнить цельнозерновым хлебом, бобовыми, яблоками, авокадо, зеленью, ламинарией, морепродуктами и зелёным чаем.

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