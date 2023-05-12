Врач перечислила симптомы синдрома хронической усталости

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Российский врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева перечислила симптомы синдрома хронической усталости.

Она отметила, что ключевые симптомы – слабость и утомляемость. Кроме того, болезнь может сопровождаться нарушением внимания и рассеянностью, пишет gazeta.ru.

Также синдром хронической усталости приносит с собой боли в области сердца, спины и живота, и характеризуется снижением памяти и тахикардией.

Врач добавила, что чаще всего это состояние встречается в возрасте 40-59 лет. При этом доля женщин среди пациентов с данным диагнозом может достигать 60-85%.

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