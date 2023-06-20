Врач перечислила самые полезные виды мороженого

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Не все виды мороженого одинаково полезны, поэтому в первую очередь следует обращать внимание на ингредиенты, входящие в его состав. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог российской лаборатории Екатерина Кашух.

Мороженое с различными наполнителями стоит употреблять реже людям, склонным к аллергии. Такое мороженое зачастую высококалорийное и содержит большое количество добавок, таких как красители, усилители вкуса и другие ингредиенты, которые могут повысить риск развития онкологических заболеваний, подчеркнула врач.

По её словам, пишет iz.ru, пломбир является самым популярным видом мороженого, однако оно очень калорийно — на 100 г продукта приходится около 400-500 ккал.

При выборе пломбира стоит посмотреть его состав. В таком мороженом должно быть не менее 12% молочного жира. При этом если вес в норме, то порция пломбира (80 г) один раз в день не повредит. Но если массу тела или жирность пищи по состоянию здоровья нужно снижать, то от мороженого на основе молока и сливок лучше отказаться в пользу менее калорийных продуктов. Хорошей и более безопасной для здоровья альтернативой является фруктовый лёд или сорбет, — объяснила Екатерина Кашух.

Как отметила гастроэнтеролог, самым низкокалорийным и полезным холодным десертом является фруктовый лёд, потому что на 100 г он содержит всего около 110-130 ккал, а также хорошо утоляет жажду в жаркую погоду. В оптимальном составе должны быть натуральный фруктовый сок или пюре, минимальное количество красителей и усилителей вкуса, подчеркнула врач.

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