Врач перечислил стелс-симптомы омикрон-штамма коронавируса

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К нетипичным для респираторных инфекций признакам омикрон-штамма относятся усталость, мышечные или суставные боли, тошнота, снижение аппетита, разные неврологические симптомы и сыпь. Стелс-симптомы нового варианта коронавируса перечислил российский врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.

По словам Позднякова, пишет lenta.ru, многие из этих симптомов, например, снижение аппетита, встречаются в совокупности с другими признаками ОРВИ. На сыпь жалуются лишь 15-20 процентов пациентов с коронавирусом. В целом больных COVID-19 с нетипичными признаками инфекции, по оценкам врача, не больше 20 процентов. Заподозрить коронавирус при наличии стелс-симптомов достаточно сложно, подчеркнул он.

– Если у человека есть типичные симптомы, нетипичные отходят на второй план — их просто констатируют как факт и не более того, или пытаются полечить. Если присутствуют только нетипичные симптомы, это уже повод для диагностических ошибок. Разумеется, пациент должен понимать, что такое может быть при ковиде, но не всегда. Не стоит принимать за начало ковида усталость и мышечную боль, особенно если пару дней назад вы были в спортзале. То же самое тошнота: у человека с хронической гастроэнтерологической патологией тошнота — частый симптом, и вряд ли кто-то станет принимать её за ковид без других проявлений инфекции, – отметил врач.

Даже со стелс-симптомами человек может заразить окружающих коронавирусом, но всё же «нетипичники» менее заразны по сравнению с теми, у кого заболевание протекает с респираторными проявлениями.

– Если человек чихает, у него выражен насморк, он кашляет, вирус улетает дальше, чем у человека с нетипичной симптоматикой. Конечно, люди с нетипичной симптоматикой выдыхают вирус во внешнюю среду, но он не так летит в воздушно-аэрозольной смеси, как у человека с респираторными симптомами, — объяснил Поздняков.

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