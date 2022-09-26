Врач перечислил лекарства, которые должны быть в домашней аптечке

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Российский врач-терапевт Шота Каландия рассказал, какие лекарства должны быть всегда в домашней аптечке.

На первом месте в списке – жаропонижающие и обезболивающие средства, которые используют при повышении температуры тела. Это, в частности, парацетамол и ибупрофен, которые довольно эффективно снижают жар и уменьшают боль.

В тот же список эксперт включил сорбенты, которые обычно используют при диарее. Эти препараты связывают и выводят из желудочно-кишечного тракта токсические вещества различной природы и пищевые аллергены.

При таких симптомах аллергии, как кожный зуд, слезотечение, чихание, терапевт посоветовал использовать антигистаминные препараты. При этом он посоветовал выбирать те, которые не вызывают сонливость, нарушение концентрации внимания, например, Цетиризин, Лоратадин, Эбастин.

Также обязательны для домашней аптечки средства для обработки ран (растворы перекиси водорода, Хлоргексидин, мази/кремы противомикробные) и обладающие обволакивающим действием препараты, которые используют при изжоге и которые облегчают симптомы диспепсии – нарушения пищеварения. Такими препаратами являются алюминия фосфат, алгедрат+ магния гидроксид и др.

При этом, напомнил врач, важно соблюдать рекомендации по хранению препаратов. Не использовать лекарства с истёкшим сроком годности, хранить лекарства при температуре, указанной в инструкции, и держать аптечку в недоступных для детей местах, пишет rg.ru.

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