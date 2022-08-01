Врач оценила риски завоза оспы обезьян в Молдову

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Известный эксперт в области здравоохранения Алла Токарчук рассказала, что представляет собой оспа обезьян и оценила риски завоза этой болезни в Молдову.



В начале мая этого года оспа обезьян была обнаружена за пределами африканских стран, где она является эндемичной. Хотя это не заболевание, передающееся половым путем, помимо эндемичных районов, оспа иногда поражает, за редким исключением, мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, отметила врач. Заболевание было диагностировано у мужчины, который имел связи с кем-то, вернувшимся из Африканской Республики Конго.

За три месяца уже зарегистрировано около 16 000 случаев (пять из которых закончились смертельным исходом) в 75 странах, большинство из них (около 80%) в Европе, передаёт ipn.md.

– Европа стала эпицентром новой эндемии – эндемии обезьяньей оспы, с доминирующим штаммом Конго. Заболевание уже диагностировано у детей, а не только у мужчин ЛГБТ-сообществ, и распространяется довольно быстро, – написала Алла Токарчук.

По мнению эксперта, чтобы оценить риски завоза оспы обезьян в Молдову, нужно сначала ответить на другие вопросы:

Есть ли у нас в Молдове люди, которые часто путешествуют в Африку или Европу?

Есть ли у нас в Молдове население в возрасте до 42 лет?

Есть ли у нас ЛГБТ-сообщество в Молдове?

Есть ли у нас в Молдове обезьяны или другие животные, которые могут передавать оспу обезьян?

Есть ли у нас в Молдове бедные люди, которые не имеют возможности обеспечить личную гигиену на должном уровне?

– Если хотя бы на 3 из этих 5 вопросов вы ответили “да”, то риск заболеть оспой обезьян в Молдове высок, – считает врач.

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