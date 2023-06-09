Врач объяснила, зачем обязательно носить солнцезащитные очки

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Солнцезащитные очки нужно носить обязательно не только летом, так как они защищают глаза и кожу вокруг глаз от вредных УФ-лучей, которые попадают на человека в большом количестве не только в солнечную погоду, но и в облачную. Об этом рассказала врач-офтальмолог из РФ Валентина Меркулова.

По словам эксперта, солнцезащитные очки и SPF – одинаковые по важности средства защиты летом.

В избыточном количестве УФ-лучи ускоряют возрастные изменения в тканях глаза, являются факторами риска развития некоторых заболеваний глаз и повышают риски онкологических заболеваний кожи вокруг глаз, – констатировала Меркулова.

Она отметила, что очки обязательно должны иметь соответствующие фильтры, поэтому их необходимо покупать только в салонах оптики. При покупке в других местах очки могут иметь затемнение, но не иметь защитных фильтров и будут вредить глазам, пишет gazeta.ru.

Дело в том, что за тёмными стёклами зрачки расширяются, а при отсутствии защитных фильтров УФ-излучение попадет в глаза в ещё большем количестве, – предостерегла офтальмолог.

Она отметила, что по степени затемнения очки делятся на несколько категорий. Так, очки с первой степенью затемнения нужно носить в пасмурную погоду, а второй – в солнечную. Очки с третьей степенью затемнения рекомендованы для поездок на море, а с четвёртой степенью – для путешествий в горах.

При отдыхе на море и в горах от воды и снега солнечные лучи отражаются и попадают в глаза в двойном количестве. Поэтому игнорировать это средство защиты нельзя ни в коем случае. Также не забывайте, что только в солнцезащитных очках можно смотреть на затмения, – заключила врач.

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