Врач объяснила, в каких случаях человек неуязвим к COVID-19

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Заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова рассказала, что человек может быть не подвержен заражению COVID-19 благодаря высокому содержанию в организме миокинов, белков, которые образуются в ответ.

– Исследования учёных показали, что спорт снижает вероятность заражения коронавирусом, с которым мы, к сожалению, пока навсегда не расстались. Положительный эффект связан с белками, которые образуются в нашем организме в ответ на сокращение мышц. Они называются миокины. Чем больше человек двигается, тем больше у него вырабатывается этих белков. Миокины снижают количество рецепторов к коронавирусной инфекции в клетках жировой ткани, и вирус лишается «посадочных площадок», то есть ему не за что зацепиться, — рассказала эксперт.

Она добавила, что люди с ожирением больше подвержены заражению COVID-19 из-за низкого содержания в организме миокинов, пишет gazeta.ru.

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