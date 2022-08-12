Врач объяснила тягу к сладкому после COVID-19

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После того, как человек переболел коронавирусной инфекцией, у него нередко обостряется тяга к сладкому. При этом показатели сахара в крови могут быть в норме, рассказала российский врач-диетолог и эндокринолог Анастасия Плещева.

Одной из причин того, почему больше хочется сладкого, может быть дефицит ферритина – белка, отвечающего за усвоение и запасы железа в организме. В этом случае врач посоветовала сдать соответствующий анализ и с его результатом обратиться к терапевту. Плещева предостерегла, что проверять ферритин следует через нескорое время после болезни, пишет rg.ru.

Сразу после COVID-19 сдавать нельзя. Анализ может показать избыток ферритина, а это маркер острой фазы. Узнать о том, пришёл ферритин в норму или есть дефицит, можно через несколько месяцев. После этого нужно следовать рекомендациям врача, – сказала эксперт.

Однако сразу после коронавируса можно сдать анализ на железо. Как ни странно, но при избытке ферритина в организме может наблюдаться железодефицит. Скорее всего, это будет говорить о том, что человек ещё не выздоровел до конца.

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