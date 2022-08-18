Врач объяснила, почему в жару кружится голова

0

Головокружение в жаркую погоду — тревожный признак, который может свидетельствовать о повышении давления и проблемах с сердечно-сосудистой системой, сообщила руководитель департамента сети российских медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

При резком повышении температуры воздуха сердце начинает активнее перекачивать кровь, чтобы охладить организм. При этом расширяются периферические сосуды, повышается давление, может возникнуть неприятное ощущение головокружения, темнеет в глазах.

– Этот симптом не стоит игнорировать и считать безобидным, головокружение может указывать на проблемы в работе сердца и сосудов и повышенный риск развития инсультов и инфарктов, — предупредила эксперт.

Специалист отметила, что в жару голова может кружиться и при проблемах с эндокринной системой или нехватке железа в организме, передаёт gazeta.ru.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.