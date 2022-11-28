Врач объяснила, почему нельзя укутывать шею шарфом во время простуды

Врач объяснила, почему нельзя укутывать шею шарфом во время простуды

Обматывать шею шарфом во время простуды бесполезно и может быть даже опасно, сообщила врач-терапевт Оксана Булгакова.

Тёплый шарф создает иллюзию облегчения боли в горле при простуде и ангине, но не имеет какого-либо леченого эффекта. Напротив, нагревание горла может привести к усиленному размножению патогенных организмов и усугубит состояние, пишет gazeta.ru.

– Как и с горчичниками, шарф даёт мнимое улучшение состояния, больше похожее на эффект плацебо. В квартире вы горло не застудите повторно, если, конечно, не жить зимой на балконе. В тепле микробы не погибают, а размножаются ещё активнее, — объяснила врач.

Также не стоит увлекаться прогреванием носа народными способами – можно спровоцировать развитие гайморита. Во время простуды терапевт рекомендует уделять внимание питьевому режиму, жидкость помогает выводить из организма токсические вещества.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md