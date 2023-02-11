Врач объяснила, почему нельзя ходить на работу больным

Врач объяснила, почему нельзя ходить на работу больным

Врач Ольга Шуппо заявила, что риски распространения вирусных заболеваний, если человек ходит зараженным, многократно возрастает.

По ее словам, также существует риск получить осложнения. Вирусные заболевания могут привести к развитию нейродегенеративных заболеваний, например, к болезням Альцгеймера или Паркинсона, передает www.gazeta.ru.

– В журнале Science вышла статья с результатами исследования, в котором были проанализированы данные за 20 лет десяти миллионов американских военнослужащих. Была выявлена прямая связь между перенесенным вирусом Эпштейн-Барра и последующим заболеванием рассеянным склерозом, — подчеркнула Шуппа.

Она отметила, что перенесенная пневмония, которая появилась в результате коронавируса, может привести к проблемам с нервной системой.

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