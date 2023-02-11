Врач объяснила, почему нельзя ходить на работу больным

0

Врач Ольга Шуппо заявила, что риски распространения вирусных заболеваний, если человек ходит зараженным, многократно возрастает.

По ее словам, также существует риск получить осложнения. Вирусные заболевания могут привести к развитию нейродегенеративных заболеваний, например, к болезням Альцгеймера или Паркинсона, передает www.gazeta.ru.

– В журнале Science вышла статья с результатами исследования, в котором были проанализированы данные за 20 лет десяти миллионов американских военнослужащих. Была выявлена прямая связь между перенесенным вирусом Эпштейн-Барра и последующим заболеванием рассеянным склерозом, — подчеркнула Шуппа.

Она отметила, что перенесенная пневмония, которая появилась в результате коронавируса, может привести к проблемам с нервной системой.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.