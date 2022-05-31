Врач объяснила, кому нельзя есть мороженое

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В популярном лакомстве содержится большое количество жира и сахара, это может существенно навредить здоровью диабетиков. Также компоненты мороженого могут стать причиной аллергических реакций, сообщила российский врач-диетолог Маргарита Королева.

Людям, которые испытывают проблемы с углеводным обменом, стоит совсем отказаться от мороженого. Из-за жиров и сахара велик риск заработать ожирение, особенно опасно мороженое для диабетиков, пишет gazeta.ru.

– Также лакомство не следует есть людям с непереносимостью молочных компонентов и отдельных ингредиентов мороженого: орехов и ягод. В этом случае иммунная система может ответить аллергической реакцией, — отметила врач.

Диетолог также порекомендовала не давать мороженое детям во время простуды: холодный продукт может распространить болезнь на нижние отделы дыхательных путей.

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