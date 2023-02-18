Врач объяснила, когда нужно вызывать скорую помощь

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Наличие угрозы жизни человека является основным фактором для вызова скорой медицинской помощи. В случае отсутствия опасности, для назначения лечения лучше обратиться в поликлинику и вызвать доктора на дом.

Об этом рассказала российский врач скорой помощи Мария Колясникова.

Не все понимают разницу между неотложной и экстренной помощью. Для внезапных острых заболеваний, состояний, обострений хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни, помощь должна быть оказана как можно быстрее. Неотложная — всё то же самое, но при этом явных признаков угрозы жизни нет. И поэтому вызов может быть передан в поликлинику либо по нему прибудет бригада “скорой” только после того, как обслужит экстренные вызовы, — рассказала врач.

По её словам, вызвать “скорую” также нужно при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других угрожающих жизни состояниях, пишет ura.news.

Врач уточнила, что в случае, если пациент может сам добраться до приёмного отделения, то лучше так и поступить. Если трудно понять, куда нужно приехать, то нужный адрес могут указать диспетчеры.

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