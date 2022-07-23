Врач объяснила, какую одежду носить в жаркую погоду

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При жаркой погоде человеку следует отказаться от чёрной одежды и сделать выбор в пользу льняной или лёгкой хлопковой ткани, которая покроет большую часть тела. Также обязательно нужно носить головной убор.

Об этом рассказала врач-терапевт из РФ Ирина Ярцева.

Обязательно должны быть головные уборы. Одежда вообще должна покрывать большую часть тела, и она должна состоять либо из льняной ткани, либо лёгкой хлопковой и свободной, чтобы воздух добирался до тела. Это позволит сохраниться терморегуляции, — сказала эксперт.

По словам специалиста, спасти от вредного воздействия солнца поможет головной убор, которые закроет шею и плечи.

Среди головных уборов желательны шляпы с широкими полями. Такие закрывают шею, лицо и плечи, чтобы они не обгорели. Также желательны светлые шляпы. И вообще в световой день надо оставаться дома. Тем более, что особенно легко обезвоживаются пожилые люди, — отметила она.

Также врач предупредила об известных заблуждениях об охлаждении организма, пишет ura.news.

Во время жары нельзя пить никакой алкоголь. Или сладкой водой утолять жажду. Таким способом её не утолить, а только вред здоровью будет, потому что в этих напитках содержится большое количество сахаров, которые повреждают сердечно-сосудистую систему, — подчеркнула терапевт.

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